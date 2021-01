Luca Laurenti è sparito? L’indizio sul suo grande ritorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Luca Laurenti è sparito? Da un pò non si hanno notizie del conduttore romano, spalla storica di Paolo Bonolis, cerchiamo di capire che fine ha fatto. foto facebookLa spalla storica di Paolo Bonolis che ha praticamente partecipato a tutti i programmi condotto dal suo collega non si vede da parecchio tempo per nessuna occasione, che sia televisiva o pubblica. L’ultima volta che i telespettatori lo hanno visto in tv è stato prima della sospensione del programma Avanti un altro, su Canale Cinque, evento avvenuto a causa della pandemia che ha costretto tutti i palinsesti nel decidere di cambiare la programmazione. È chiaro che arrivati a questo punto sono tanti i suoi fan preoccupati di questa prolungata assenza e in molti a sperare di poterlo ben presto rivedere al suo posto, in merito a questo, ci potrebbero essere ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021)? Da un pò non si hanno notizie del conduttore romano, spalla storica di Paolo Bonolis, cerchiamo di capire che fine ha fatto. foto facebookLa spalla storica di Paolo Bonolis che ha praticamente partecipato a tutti i programmi condotto dal suo collega non si vede da parecchio tempo per nessuna occasione, che sia televisiva o pubblica. L’ultima volta che i telespettatori lo hanno visto in tv è stato prima della sospensione del programma Avanti un altro, su Canale Cinque, evento avvenuto a causa della pandemia che ha costretto tutti i palinsesti nel decidere di cambiare la programmazione. È chiaro che arrivati a questo punto sono tanti i suoi fan preoccupati di questa prolungata assenza e in molti a sperare di poterlo ben presto rivedere al suo posto, in merito a questo, ci potrebbero essere ...

DayaneHub : la mia icon somiglia più a Luca Laurenti che a Mr.Bean - TvCircle1 : Andrea Zelletta come Luca Laurenti #GFVIP - ttinyyi : @seratonipity paolo bonolis e luca laurenti - iammaxmanca : Ciao raga, come state? allego foto di Luca Laurenti per sicurezza - BETTEROVMINE : RAGA ODDIO LA MIA MENTE È MALATA. avete presente quando Luca Laurenti in 'Avanti un altro' faceva lo sketch del mim… -

