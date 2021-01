Le dimissioni di Conte slittano a domani (ore 9): il premier è disperato e spera in un terzo incarico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Contordine: il premier prende tempo e le voci su una sua salita al Colle entro questa sera vengono smentite da un lancio dell‘Adnkronos, che fa slittare l’atteso evento a domani mattina, al termine di un Consiglio dei ministri straordinario. In quella sede, alle 9 di mattina, arriveranno le dimissioni di Giuseppe Conte, che formalizzerà il suo passo indietro ai ministri per poi andare a rassegnare le dimissioni ai Quirinale. All’ordine del giorno del Cdm, infatti, ci saranno le dimissioni del presidente del Consiglio e lo slittamento della relazione sulla giustizia del ministro Bonafede, che avrebbe fatto probabilmente crollare la fragile impalcatura della maggioranza risicata di Conte, che punta a un Conte-ter, con qualche “responsabile” a puntellare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Contordine: ilprende tempo e le voci su una sua salita al Colle entro questa sera vengono smentite da un lancio dell‘Adnkronos, che fa slittare l’atteso evento amattina, al termine di un Consiglio dei ministri straordinario. In quella sede, alle 9 di mattina, arriveranno ledi Giuseppe, che formalizzerà il suo passo indietro ai ministri per poi andare a rassegnare leai Quirinale. All’ordine del giorno del Cdm, infatti, ci saranno ledel presidente del Consiglio e lo slittamento della relazione sulla giustizia del ministro Bonafede, che avrebbe fatto probabilmente crollare la fragile impalcatura della maggioranza risicata di, che punta a un-ter, con qualche “responsabile” a puntellare ...

