In Africa sono state trovate delle zebre a pois e col manto dorato (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Una zebra a pois non è più solo il titolo di una canzone per bambini, ma in Africa è una vera e propria realtà. A causa di una serie di mutazioni genetiche, dovute principalmente alla consanguineità, in Africa sono state identificate e studiate zebre davvero bizzarre: a pois, ma anche con il manto dorato. Non si tratta di mutazioni innocue, ma pericolose dal punto di vista evolutivo. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università della California a Los Angeles. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Molecular Ecology e a essi è stato dedicato un servizio sul National Geographic. Nello studio i ricercatori hanno eseguito test DNA sulle ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Una zebra anon è più solo il titolo di una canzone per bambini, ma inè una vera e propria realtà. A causa di una serie di mutazioni genetiche, dovute principalmente alla consanguineità, inidentificate e studiatedavvero bizzarre: a, ma anche con il. Non si tratta di mutazioni innocue, ma pericolose dal punto di vista evolutivo. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università della California a Los Angeles. I risultatistati pubblicati sulla rivista Molecular Ecology e a essi è stato dedicato un servizio sul National Geographic. Nello studio i ricercatori hanno eseguito test DNA sulle ...

