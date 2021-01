Gfvip | esplode la bomba | la concorrente rischia l’eliminazione

Leggi su kronic

(Di lunedì 25 gennaio 2021)al centro della polemica per quanto successo nella casa, unaadessoveramenteGrande Fratello (Instagram)Quella di quest’anno sembrerebbe essere un’edizione molto particolare di questo reality. Non è la prima volta che il nome di unviene associato alforzata dal programma. Il primo fu Stefano Bettarini, l’ex calciatore è stato allontanato dalla casa a seguito di alcune esclamazioni ritenute blasfeme. Bettarini non prese per nulla bene questa decisione da parte della produzione e nei mesi a seguire non ha risparmiato il programma di alcune frecciatine. Tramite i social ha più volte deriso il programma, dimostrando che l’astio non fu affatto superato. Non è l’unicoperò ad ...