GF Vip, un'ex concorrente beve vino in studio, rischia l'allontanamento, Parpiglia: "Le hanno dato l'ultimatum" (FOTO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) In queste ore, il giornalista Gabriele Parpuglia ha sganciato una notizia bomba su di un'ex concorrente del GF Vip, la quale è stata accusata di bere vino durante le puntate. L'influencer Amedeo Venza, una volta appresa la notizia, ha cominciato a fare delle ipotesi in merito a chi potrebbe essere la diretta interessata. Il giornalista di Chi ha fornito delle indicazioni in merito alla protagonista di questo scoop. Per tale motivo, le ipotesi sono cadute essenzialmente su due persone, sedute entrambe in seconda fila tra il parterre degli eliminati. Vediamo di chi si tratta. un'ex concorrente del GF Vip beve vino in studio Sul profilo Instagram di Amedeo Venza è comparsa una notizia inaspettata sul programma condotto da Alfonso Signorini.

