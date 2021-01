GF Vip, la produzione interviene sul “concorrente che beve”: il comunicato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è vociferato di una ex concorrente che alzerebbe un po' il gomito prima delle puntate, ma non era stato fatto nessun nome: arriva la smentita L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è vociferato di una exche alzerebbe un po' il gomito prima delle puntate, ma non era stato fatto nessun nome: arriva la smentita L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Antonio98854326 : Questa sera al grande fratello vip ci di aspetta l'uscita di Giulia fosse diversamente anche io come mia moglie non… - Antonio98854326 : Dedico questo messaggio alla produzione del grande fratello vip mia moglie dice che se non vince Tommaso non guarde… - anticipazionitv : #rosmello ?? Ecco cosa è stato deciso dalla produzione del #gfvip su Dayane ???? #lunedi - infoitcultura : Grande Fratello Vip, “alza il gomito prima della diretta, la produzione è pronta a cacciarla” - louiscyfere : Grande Fratello Vip, l'indiscrezione: «Beve molto prima della diretta, la produzione è pronta a cacciarla» -