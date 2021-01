Dichiarazioni redditi 2021 | pubblicati i modelli definitivi Novità e istruzioni

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Agenzia delle Entrate, con quattro diversi provvedimenti dello scorso 15 gennaio, ha approvato le versioni definitive deiper le, già presentati in bozza a dicembre scorso. Icome ogni anno, dovranno essere utilizzati per l’imminente inizio della campagna dellefiscali relative al periodo d’imposta 2020, assieme aiper la dichiarazione deiper i titolari di partita Iva e le imprese. Rispetto aipresentati in bozza non vi sono particolari cambiamenti, quindi si confermano quelle che sono leemerse neipresentati a dicembre. Per la presentazione del modello 730/si conferma la data ...