Cos’è la “cassa” Iscro per lavoratori autonomi e come si ottiene

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 la Legge n. 178/2020, al “Legge di bilancio 2021”. Il comma 386 e seguenti introducono, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (detta), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1 del Tuir. Per poter richiedere tale indennità è necessario che i soggetti, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita Iva da almeno 4 anni, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti non devono altresì essere beneficiari del reddito di cittadinanza. Tali requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione ...