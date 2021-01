Conte trema, o la pace o niente ter: Mattarella lo attende nelle prossime ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) In queste ore il premier Conte trema, le due strade a cui è costretto non lo entusiasmano. Anzi, il rischio di stravolgimenti in corsa potrebbe essere materializzarsi all’improvviso. La farsa sui responsabili ha prodotto solo una bella figuraccia. Ha fatto risorgere nomi vetusti della politica, e costretto il premier spalle al muro: Mattarella subito, e poi o la pace con Renzi o addio all’ipotesi ter. Ammesso, e non concesso, che l’ex premier decida di accettare la mano tesa dell’avvocato del popolo dopo il durissimo dibattito parlamentare (e non) di questi mesi. Ironia della sorte è il tema su cui si sono scontrate le parti. Prima della pandemia, il governo scricchiolava sui provvedimenti legati al mondo della giustizia. Ed ora potrebbe essere proprio sulla relazione del guardasigilli che la ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) In queste ore il premier, le due strade a cui è costretto non lo entusiasmano. Anzi, il rischio di stravolgimenti in corsa potrebbe essere materializzarsi all’improvviso. La farsa sui responsabili ha prodotto solo una bella figuraccia. Ha fatto risorgere nomi vetusti della politica, e costretto il premier spalle al muro:subito, e poi o lacon Renzi o addio all’ipotesi ter. Ammesso, e non concesso, che l’ex premier decida di accettare la mano tesa dell’avvocato del popolo dopo il durissimo dibattito parlamentare (e non) di questi mesi. Ironia della sorte è il tema su cui si sono scontrate le parti. Prima della pandemia, il governo scricchiolava sui provvedimenti legati al mondo della giustizia. Ed ora potrebbe essere proprio sulla relazione del guardasigilli che la ...

In queste ore il premier Conte trema, le due strade a cui è costretto non lo entusiasmano. Pace o disfatta, a lui la palla ...

Come si spiega lo schiacciamento del Pd nella difesa ad oltranza del premier? Con la convinzione he il premier sia la sintesi e la garanzia dell'abbraccio sempre più stretto con i Cinque Stelle- Ma ch ...

