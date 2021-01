Chiara Ferragni e Fedez mostrano la foto con il pancione, i fan notano un particolare: «Ma quelle mutande?» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Chiara Ferragni e Fedez mostrano il pancione in un post su Instagram scatenando i commenti dei milioni di followers. L’imprenditrice digitale è incinta di una bambina e fra un paio di mesi sarà mamma bis. Alla vista del pancione, ora ben visibile, in molti hanno commentato: «È arrivato tutto all’improvviso?». E c’è anche qualcuno che nota il particolare delle mutande di Fedez che confermerebbe la fine della collaborazione tra il cantante e una nota marca di indumenti intimi. Le foto Chiara Ferragni è incinta della sua seconda figlia ed è entrata nel terzo trimestre di gravidanza. Si è fotografata davanti allo specchio in reggiseno e accanto al marito. Un’occasione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021)ilin un post su Instagram scatenando i commenti dei milioni di followers. L’imprenditrice digitale è incinta di una bambina e fra un paio di mesi sarà mamma bis. Alla vista del, ora ben visibile, in molti hanno commentato: «È arrivato tutto all’improvviso?». E c’è anche qualcuno che nota ildellediche confermerebbe la fine della collaborazione tra il cantante e una nota marca di indumenti intimi. Leè incinta della sua seconda figlia ed è entrata nel terzo trimestre di gravidanza. Si ègrafata davanti allo specchio in reggiseno e accanto al marito. Un’occasione ...

JACKERSROCYRUS : Aspetto con ansia Giulia Valentina, Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni difendere Miley Cyrus dall'articolo di TGCOM… - animabuspereunt : praticamente Tommaso uscirà e Chiara Ferragni partorirà BENISSIMO #tzvip - animabuspereunt : RT @inprincesspark: chiara ferragni is out there looking gorgeous and glowing e ogni volta è sempre più bella, che stellina che è - Andri87148376 : RT @ineedalcool: La Vignali oggi ci spiega il perché non dobbiamo più seguire Chiara Ferragni e GDL - ineedalcool : La Vignali oggi ci spiega il perché non dobbiamo più seguire Chiara Ferragni e GDL -