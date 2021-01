Caos Rt in Lombardia, chi ha sbagliato? La mail del dirigente e la cronostoria (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il documento di Regione Lombardia che ricostruisce il confronto con il Governo dal 15 gennaio. Fontana: "Siamo noi ad aver lanciato l'allarme". Oggi la sentenza del Tar Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il documento di Regioneche ricostruisce il confronto con il Governo dal 15 gennaio. Fontana: "Siamo noi ad aver lanciato l'allarme". Oggi la sentenza del Tar Segui su affaritaliani.it

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Intervista a Guido Guidesi, neoassessore lombardo allo Sviluppo: -responsabilità di Roma nel… - nemboc : Caos dati in Lombardia, la sindaca che ha segnalato le anomalie nel database: 'Così ci siamo ritrovat… - ginugiola : Caos dati in Lombardia, la sindaca che ha segnalato le anomalie nel database: 'Così ci siamo ritrov… - mrBerto69 : Che sia stato il pd o no, questo poco importa, la cosa che cinta eche #fontana e la sua giunta, se ne vada fuori da… - tempibui : RT @SBidimedia: ?? Approfondimento BiDiMedia ?? Caos zona Rossa in Lombardia ? Che errore c’è stato e di chi è la colpa? ???? -