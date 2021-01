Abraham Garcia Arevalo, chi è l’ex bellissimo fidanzato di Giulia Salemi (prima di Francesco Monte) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Abraham Garcia Arevalo è un modello spagnolo che vanta più di un milione di follower su Instagram. Ha partecipato a numerosi reality iberici tra cui MTV Super Shore, Supervivientes e anche L’isola dei famosi versione spagnola, vincendo l’edizione. Il giovane è noto al pubblico in Italia soprattutto per le sue relazioni con due donne dello spettacolo italiano, rispettivamente Elettra Lamborghini e Giulia Salemi. Quest’ultima conosciuta ai tempi di MTV Super Shore, i due si sono fidanzati nel corso del programma per poi intraprendere strade separate nei mesi successivi. Durante la partecipazione di Giulia Salemi alla quinta edizione del GF Vip, Abraham Garcia Arevalo ha dichiarato di volerla riconquistare e di non ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 25 gennaio 2021)è un modello spagnolo che vanta più di un milione di follower su Instagram. Ha partecipato a numerosi reality iberici tra cui MTV Super Shore, Supervivientes e anche L’isola dei famosi versione spagnola, vincendo l’edizione. Il giovane è noto al pubblico in Italia soprattutto per le sue relazioni con due donne dello spettacolo italiano, rispettivamente Elettra Lamborghini e. Quest’ultima conosciuta ai tempi di MTV Super Shore, i due si sono fidanzati nel corso del programma per poi intraprendere strade separate nei mesi successivi. Durante la partecipazione dialla quinta edizione del GF Vip,ha dichiarato di volerla riconquistare e di non ...

Viperellatop : Giulia Salemi: il suo ex Abraham Garcia Arevalo è pronto a riconquistarla #prelemi - IncontriClub : Abraham Garcia Arevalo, chi è l’ex fidanzato di Giulia Salemi - gossipblogit : Abraham Garcia Arevalo, chi è l’ex fidanzato di Giulia Salemi - Ancheno15 : Questo aspetta che Giulia entri al GF per riconquistarla ????? PORACCITUDINE HAS NO LIMITS - Luca23081990 : #prelemi -