Verona-Napoli: Mertens parte dalla panchina (Di domenica 24 gennaio 2021) Non ce l'ha fatta Mertens. L'attaccante belga, al contrario di quanto ipotizzato da Sky, non sarà nell'undici titolare messo in campo da Gattuso contro il Verona. Confermato Meret in porta e la coppia centrale di Bakayoko e Demme. Non ci sarà neanche Rrhamani Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. ALL.: Juric. A DISP.: Berardi, Pandur, Ceccherini, Lovato, Cetin, Ruegg, Danzi, Lazovic, Salcedo, Di Carmine, Colley, Favilli. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. ALL.: Gattuso. A DISP.: Ospina, Contini, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Mertens, Llorente. L'articolo ilNapolista.

