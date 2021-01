Verona | Barak | «Napoli grande squadra Europa? Ranieri diceva una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Antonin, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il: le sue dichiarazioni Antonin, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il. PRESTAZIONE – «Ilè una, bisogna giocare in maniera perfetta contro di loro. Dovevamo fare tutto il possibile per vincerla e l’abbiamo fatto». RIMONTA – «Questoha carattere, soprattutto quando perde. Meglio che loro abbiano segnato subito, abbiamo avuto tutta la partita a disposizione per segnare. Poi confiducia e personalità abbiamo vinto». OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è la salvezza. ...