Per Navalny e non solo. Ecco chi è sceso (davvero) in piazza a Mosca (Di domenica 24 gennaio 2021) Le manifestazioni svoltesi nella giornata di sabato in tutta la Russia per protestare contro l'arresto di Alexey Navalny hanno avuto storie diverse a seconda delle città. Se è vero che una partecipazione simile in alcune realtà non si vedeva da tempo – ad esempio, a Mosca era dal luglio 2019, quando erano stati esclusi alcuni candidati dalle elezioni al parlamento cittadino, che non vi erano mobilitazioni simili – in alcune regioni, come nell'Estremo Oriente russo, tali manifestazioni si pongono in continuità con le proteste estive del 2020. Quantificare le presenze in piazza è difficile, visto che in molti casi gli assembramenti son stati dispersi per poi riformarsi o proseguire in forma di piccoli cortei di volta in volta. A Mosca vi son state circa 15-20.000 persone per le strade del centro, in fiumane silenziose e ...

