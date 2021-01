Parma - Sampdoria 0 - 2, i gol di Yoshida e Keita stendono i ducali (Di domenica 24 gennaio 2021) Parma e Sampdoria si affrontano nel posticipo della 19esima giornata di Serie A , che conclude il girone d'andata . I crociati partono forte, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con Yoshida al ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021)si affrontano nel posticipo della 19esima giornata di Serie A , che conclude il girone d'andata . I crociati partono forte, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti conal ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-SAMPDORIA 0-2 / IL TABELLINO E LA DIRETTA LIVE DI ANDREA BELLETTI - raspa90 : RT @repubblica: Parma-Sampdoria 0-2, Yoshida e Keita mettono ancora più nei guai i ducali - sscalcionapoli1 : Sampdoria corsara e cinica: battuto il Parma 2-0 #SerieATIM #ParmaSamp -