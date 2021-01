Palermo-Teramo | alla ricerca del riscatto | Boscaglia contro Paci per invertire la rotta

(Di domenica 24 gennaio 2021)del.Alle ore 12.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, ilsfiderà ilper la gara sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la prima del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfittala Virtus Francavilla, la compagine palermitana torna - dunque - a giocare al “Renzo Barbera”, con l’obiettivo di uscire dal campo senza il peso di un ennesimo passo falso.Un faccia a facciala stessa formazione che nei primi 90’ di gioco della stagione corrente era riuscita a mettere in evidenza alcuni dei limiti della squadra di Roberto. “è una squadra forte e arrabbiata che ha raccolto meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Hanno due ...

Serie C - Palermo Teramo: sfida in programma alle ore 12,30. Biancorossi a digiuno di vittorie da 2 mesi e in crisi di risultati: appena 5 punti nelle ultime 8 partite. Squalificati Diakite e Arrigoni ...Il girone di andata si è chiuso per il Bari con un derby, a Bisceglie, e il girone di ritorno si apre con un altro derby, contro la Virtus Francavilla. Le due squadre guidano, insieme al Foggia, la mi ...