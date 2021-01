Occupazione scuole, prefetto Roma agli studenti: fidatevi di noi. Il difficile non è chiudere, ma aprire (Di domenica 24 gennaio 2021) Da lunedì sono riprese le lezioni in presenza per il 56% degli studenti degli istituti superiori Romani. Dal 7 gennaio si susseguono le proteste in strade e piazze per il ritorno in aula in sicurezza ma continuano ad essere pochi i ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che si sono recati nei drive-in per fare i tamponi sfruttando le procedure agevolate previste dalla Regione Lazio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021) Da lunedì sono riprese le lezioni in presenza per il 56% deglidegli istituti superiorini. Dal 7 gennaio si susseguono le proteste in strade e piazze per il ritorno in aula in sicurezza ma continuano ad essere pochi i ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che si sono recati nei drive-in per fare i tamponi sfruttando le procedure agevolate previste dalla Regione Lazio. L'articolo .

