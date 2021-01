Notizie false in un pezzo, New Yorker restituisce un premio (Di domenica 24 gennaio 2021) Il magazine statunitense New Yorker ha restituito un importante riconoscimento giornalistico dopo avere scoperto con un'indagine interna che l'articolo premiato conteneva informazioni false. Nel 2018 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 24 gennaio 2021) Il magazine statunitense Newha restituito un importante riconoscimento giornalistico dopo avere scoperto con un'indagine interna che l'articolo premiato conteneva informazioni. Nel 2018 ...

RegLombardia : #LNews #COVID @FontanaPres: sono #indignato da false #notizie che sono offensive nei confronti della #Lombardia e… - TizianaFerrario : Sto bloccando e denunciando tutte le persone che insultano, non accettano un confronto civile e diffondono notizie… - LegaSalvini : ++ CRISI GOVERNO, MATTEO SALVINI: 'SE FANNO USCIRE NOTIZIE FALSE, VUOL DIRE CHE SONO PREOCCUPATI' ++ - CorriereQ : Notizie false in un pezzo, New Yorker restituisce un premio - RUGG40155628 : @FontanellaGius1 @lapalisse6 @elesar83 @NumeroZero1 @PPanariello @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Più che buttarla i… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie false Notizie false in un pezzo, New Yorker restituisce un premio - Nord America ANSA Nuova Europa Notizie false in un pezzo, New Yorker restituisce un premio

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il magazine statunitense New Yorker ha restituito un importante riconoscimento giornalistico dopo avere scoperto con un'indagine interna che l'articolo premiato conteneva ...

Colori Regioni: la nuova mappa delle zone Covid in Italia. Cosa cambia oggi

Lombardia e Sardegna in zona arancione. Conferme per Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. Fontana: "Cambiamo solo perché abbiamo contestato i conteggi del governo" ...

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il magazine statunitense New Yorker ha restituito un importante riconoscimento giornalistico dopo avere scoperto con un'indagine interna che l'articolo premiato conteneva ...Lombardia e Sardegna in zona arancione. Conferme per Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. Fontana: "Cambiamo solo perché abbiamo contestato i conteggi del governo" ...