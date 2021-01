Napoli, a Verona c’è anche Osimhen: i convocati di Gattuso (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona – I ragazzi di mister Gattuso sono arrivati nella serata di ieri a Verona. Alle 15 gli azzurri saranno in scena contro gli scaligeri allo stadio Bentegodi per la 19esima giornata di serie A. Dopo 2 mesi di stop si rivede anche l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, finalmente guarito dal coronavirus. Mentre resta, invece, assente Fabian Ruiz. Lo spagnolo, ancora positivo al Covid, non ha infatti lasciato Napoli. I convocati: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I ragazzi di mistersono arrivati nella serata di ieri a. Alle 15 gli azzurri saranno in scena contro gli scaligeri allo stadio Bentegodi per la 19esima giornata di serie A. Dopo 2 mesi di stop si rivedel’attaccante nigeriano, Victor, finalmente guarito dal coronavirus. Mentre resta, invece, assente Fabian Ruiz. Lo spagnolo, ancora positivo al Covid, non ha infatti lasciato. I: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

