Letizia di Spagna e le sue tre migliori amiche: chi sono le uniche persone di cui si fida (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche una Regina ha bisogno di qualcuno con cui confidarsi, di quelle persone fidate con cui parlare proprio di tutto, lontano dalla corte. Letizia di Spagna ha tre migliori amiche di cui si fida ciecamente, tre donne che ha conosciuto ai tempi in cui faceva la giornalista e che rappresentano per lei degli imprescindibili punti di riferimento. Del resto la splendida Letizia sin dal suo arrivo in Zarzuela nel lontano 2003 ha dovuto fare i conti con una realtà non sempre rose e fiori. Il suo arrivo ha sconvolto gli equilibri della Famiglia Reale e farsi accettare non è stato per nulla semplice. Ancora oggi non mancano gli attriti e non sono mancati gli episodi in cui Letizia ha dovuto scontrarsi con la ... Leggi su dilei (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche una Regina ha bisogno di qualcuno con cui conrsi, di quellete con cui parlare proprio di tutto, lontano dalla corte.diha tredi cui siciecamente, tre donne che ha conosciuto ai tempi in cui faceva la giornalista e che rappresentano per lei degli imprescindibili punti di riferimento. Del resto la splendidasin dal suo arrivo in Zarzuela nel lontano 2003 ha dovuto fare i conti con una realtà non sempre rose e fiori. Il suo arrivo ha sconvolto gli equilibri della Famiglia Reale e farsi accettare non è stato per nulla semplice. Ancora oggi non mancano gli attriti e nonmancati gli episodi in cuiha dovuto scontrarsi con la ...

m_spagna : RT @stanzaselvaggia: Passa la proposta di Letizia Moratti di dare la precedenza per i vaccini alle regioni col pil più alto: la Lombardia s… - zazoomblog : Letizia di Spagna e l’abito effetto seconda pelle con i cuissardes: l’outfit più seducente dell’Inverno 2021 -… - Alessiobissoli : RT @Dayne999: Per il giornale più venduto di Catalogna (e secondo di Spagna) la coalizione di Fontana, avvocato di provincia 67enne che non… - Dayne999 : Per il giornale più venduto di Catalogna (e secondo di Spagna) la coalizione di Fontana, avvocato di provincia 67en… - monarchico : La #regina #Letizia ad un incontro di #lavoro della #Fondazione #Telefonica #spagna #monarchia #monarchy… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Letizia di Spagna: anche dall’esilio suo suocero le crea problemi AMICA - La rivista moda donna Kate Middleton, l’ultimo video nell’ufficio della Regina con i capelli lisci

Ma l’ultima volta che è apparsa con i capelli lisci era per una giornata davvero unica. Veronica Eredi. Quasi Regina.... Kate Middleton protagonista dell’ultimo video con doppia sorpresa. Troverete an ...

Kate Middleton, nuovo blazer da sogno. E stupisce con la pettinatura

Ma non è solo questo che stupisce, infatti ormai è mesi che Lady Middleton ci ha abituate ai suoi blazer favolosi (GUARDA LE ), seguendo la scia di Letizia di Spagna che in fatto di tailleur se ne int ...

Ma l’ultima volta che è apparsa con i capelli lisci era per una giornata davvero unica. Veronica Eredi. Quasi Regina.... Kate Middleton protagonista dell’ultimo video con doppia sorpresa. Troverete an ...Ma non è solo questo che stupisce, infatti ormai è mesi che Lady Middleton ci ha abituate ai suoi blazer favolosi (GUARDA LE ), seguendo la scia di Letizia di Spagna che in fatto di tailleur se ne int ...