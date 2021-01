Lazio-Sassuolo 1-1 diretta live: Milinkovic risponde a Caputo, all'intervallo è parità (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Sassuolo scappa con Caputo, la Lazio lo riprende con Milinkovic. È parità all'Olimpico alla fine del primo tempo. Apre l'attaccante di De Zerbi che sfrutta la dormita... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilscappa con, lalo riprende con. Èall'Olimpico alla fine del primo tempo. Apre l'attaccante di De Zerbi che sfrutta la dormita...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - LALAZIOMIA : Lazio-Sassuolo, Caputo all’intervallo: “Stiamo facendo un’ottima gara, dobbiamo continuare così”… - TUTTOJUVE_COM : Lazio-Sassuolo 1-1 al 45': a Caputo risponde Milinkovic - infoitsport : I precedenti all’Olimpico: è festival del gol tra Lazio e Sassuolo, il dato -