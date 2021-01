La Juve vince ancora: 2-0 al Bologna con i gol di Arthur e Mc Kennie (Di domenica 24 gennaio 2021) La Juventus batte 2-0 il Bologna e per il momento, in attesa del Napoli, è quarta in classica. Pirlo ringrazia Arthur e McKennie, autori dei gol che hanno deciso la partita. Il primo col... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 gennaio 2021) Lantus batte 2-0 il Bologna e per il momento, in attesa del Napoli, è quarta in classica. Pirlo ringraziae Mc, autori dei gol che hanno deciso la partita. Il primo col...

Ultime Notizie dalla rete : Juve vince La Juventus vince la Supercoppa: Cristiano Ronaldo non sbaglia, Insigne spreca un rigore Sport Fanpage SERIE A, La Juventus vince 2-0 contro il Bologna

Il centrocampo della Juventus regala i tre punti a mister Andrea Pirlo. I centrocampisti Arthur e McKennie, infatti, firmano il 2-0 contro il Bologna di mister Sinisa Miahjlovic.

LA JUVE REGOLA IL BOLOGNA ED ACCORCIA

Una sfida da vincere , la Juventus cerca i tre punti contro il Bologna. Pirlo sceglie una formazione con qualche cambio. Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini in difesa, Cuadrado e Danilo esterni. A.

