Genoa Cagliari 1-0: la vittoria è dei liguri (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Cagliari si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Cagliari 1-0 Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 15:02 – È cominciata la diciannovesima gara del girone di andata tra Genoa e Cagliari. 6? Ci prova Joao Pedro – Sponda di Duncan per Joao Pedro che avanza palla al piede fino alla linea di fondo. Prova il tiro in mezzo, ma Masiello mura. 8? Fase di studio – Le squadre si studiano senza creare occasioni importanti. Il Cagliari in possesso preferisce saltare la mediana e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 15:02 – È cominciata la diciannovesima gara del girone di andata tra. 6? Ci prova Joao Pedro – Sponda di Duncan per Joao Pedro che avanza palla al piede fino alla linea di fondo. Prova il tiro in mezzo, ma Masiello mura. 8? Fase di studio – Le squadre si studiano senza creare occasioni importanti. Ilin possesso preferisce saltare la mediana e ...

Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - Gen-Cag 1:0 Con un gol di Destro il Genoa batte il Cagliari e sale a quota 18,+4 sulle terzultime in classifica. Pe… - #Cagliari in campo al #Ferraris per un decisivo scontro salvezza col #Genoa : la gara si sta concludendo che ne pensate della… - Genoa-Cagliari 1-0: il tabellino: Genoa-Cagliari 1-0 (primo tempo 1-0)