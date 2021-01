Fontana: siamo stati noi a segnalare tutto «Si trovi equilibrio tra i vari tipi di zone» (Di domenica 24 gennaio 2021) «Questa situazione si è verificata solo perché noi abbiamo lanciato l’allarme, nessun altro a Roma, all’Istituto Superiore della Sanità aveva evidenziato come i dati principali andavano in una direzione positiva e solo l’Rt andava in una direzione negativa». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione «Dentro i fatti», su Tgcom 24. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 24 gennaio 2021) «Questa situazione si è verificata solo perché noi abbiamo lanciato l’allarme, nessun altro a Roma, all’Istituto Superiore della Sanità aveva evidenziato come i dati principali andavano in una direzione positiva e solo l’Rt andava in una direzione negativa». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo alla trasmissione «Dentro i fatti», su Tgcom 24.

