Esonero Di Francesco: la decisione del Cagliari. Le ultime

Il Cagliari ha rinnovato la fiducia nei confronti di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta subita contro il Genoa, la settima consecutiva tra Serie A e Coppa Italia. Il tecnico ha firmato in settimana il prolungamento di contratto con la società rossoblù. La sua posizione, al momento, non è a rischio.

