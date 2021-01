Covid, la Germania utilizza per prima la cura sperimentale data a Trump (Di domenica 24 gennaio 2021) La Germania diventerà il primo paese dell’Unione europea a utilizzare il trattamento sperimentale a base di anticorpi somministrato a Donald Trump contro il Covid-19. Lo ha annunciato domenica il ministro della Salute Jens Spahn. “Il governo ha acquistato 200.000 dosi per 400 milioni di euro”, ha detto al quotidiano Bild am Sonntag. Questo cocktail di anticorpi “monoclonali” sarà utilizzato negli ospedali universitari la prossima settimana, ha detto il ministro. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladiventerà il primo paese dell’Unione europea are il trattamentoa base di anticorpi somministrato a Donaldcontro il-19. Lo ha annunciato domenica il ministro della Salute Jens Spahn. “Il governo ha acquistato 200.000 dosi per 400 milioni di euro”, ha detto al quotidiano Bild am Sonntag. Questo cocktail di anticorpi “monoclonali” saràto negli ospedali universitari la prossima settimana, ha detto il ministro.

LaStampa : Covid: Francia, Germania e Austria dicono addio alle mascherine di stoffa - Agenzia_Ansa : Allerta sulle varianti, quella in Gran Bretagna è la più mortale #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid registrato il primo caso di variante brasiliana in #Germania #ANSA - ZumZumPapa : RT @Agenzia_Italia: La Germania curerà i malati di Covid con lo stesso mix di anticorpi dato a Trump - Yanos_Motaro : RT @isabellaisola3: Sembrava fantascienza ma è realta. Questo è il primo campo Covid in Germania. Coloro che rifiuteranno vaccini, test e 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid Germania, 12.257 casi e 349 morti Adnkronos Focolaio a Compiègne, Francia: si teme una nuova variante Covid

Qui Catherine Latger, direttrice dell’ospedale, in un intervento a radio “Europe 1”, ha annunciato che “la variante inglese non è stata individuata”. Francia, temuta nuova variante di Covid. Escluso c ...

Covid: Germania userà trattamento sperimentale Trump

La Germania diventerà il primo paese dell'Unione europea a utilizzare il trattamento sperimentale a base di anticorpi somministrato a Donald Trump contro il Covid-19. Lo ha annunciato domenica il mini ...

Qui Catherine Latger, direttrice dell’ospedale, in un intervento a radio “Europe 1”, ha annunciato che “la variante inglese non è stata individuata”. Francia, temuta nuova variante di Covid. Escluso c ...La Germania diventerà il primo paese dell'Unione europea a utilizzare il trattamento sperimentale a base di anticorpi somministrato a Donald Trump contro il Covid-19. Lo ha annunciato domenica il mini ...