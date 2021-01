Covid, focolaio al Minniti di Fuorigrotta: 22 positivi nella stessa classe (Di domenica 24 gennaio 2021) L'adesione allo screening è su base volontaria ma come riporta 'Leggo', la dirigente scolastica Rosanna Stornaiuolo ha fortemente raccomandato alle 400 persone coinvolte di aderire al fine di ... Leggi su notizie (Di domenica 24 gennaio 2021) L'adesione allo screening è su base volontaria ma come riporta 'Leggo', la dirigente scolastica Rosanna Stornaiuolo ha fortemente raccomandato alle 400 persone coinvolte di aderire al fine di ...

Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - Corriere : Il focolaio impazzito alle porte di Parigi. La Francia ora teme una nuova variante - Victoria_Wet : RT @ValeMameli: @LupodiBrughiera @semeraro_g Una domanda: Il vaccino cosa vaccina? - EnricaGaletti : RT @comitatoliberta: “Un focolaio inaspettato quella di Casa – Insieme in quanto la settimana scorsa era iniziata proprio qui il piano vacc… - isladecoco7 : RT @comitatoliberta: “Un focolaio inaspettato quella di Casa – Insieme in quanto la settimana scorsa era iniziata proprio qui il piano vacc… -