“C’è posta per te”, Alessandro e Florinda ancora insieme? Spunta “retroscena no vax” (Di domenica 24 gennaio 2021) Sabato 23 dicembre 2021. Nella terza puntata di “C’è posta per Te” ampio spazio ad una storia adulterina, che vedeva protagonisti Alessandro e Florinda. Immancabile il solito «Fregatene», di Maria De Filippi, che in questi casi è sempre pro perdono. E se lo dice la Queen di Canale 5, che continua a stravincere in termini di ascolti, c’è poco da replicare. In queste ore però sulla coppia è Spuntata l’onta di un retroscena: i più curiosi sono andati a “spulciare” il profilo social di lui. leggi anche l’articolo —> Amadeus, confessione privatissima: «Non sono proprio capace, è un dramma» Alessandro, da Siracusa, ha tradito l’elegante moglie Florinda durante il lockdown e quando è stato scoperto, ha raccontato solo delle mezze verità. La compagna c’è passata sopra, ma ... Leggi su urbanpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Sabato 23 dicembre 2021. Nella terza puntata di “C’èper Te” ampio spazio ad una storia adulterina, che vedeva protagonisti. Immancabile il solito «Fregatene», di Maria De Filippi, che in questi casi è sempre pro perdono. E se lo dice la Queen di Canale 5, che continua a stravincere in termini di ascolti, c’è poco da replicare. In queste ore però sulla coppia èta l’onta di un: i più curiosi sono andati a “spulciare” il profilo social di lui. leggi anche l’articolo —> Amadeus, confessione privatissima: «Non sono proprio capace, è un dramma», da Siracusa, ha tradito l’elegante mogliedurante il lockdown e quando è stato scoperto, ha raccontato solo delle mezze verità. La compagna c’è passata sopra, ma ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - SusyMely1 : RT @Pazzesco_CY: Nella serata di ieri sabato 23 gennaio C’è posta per Te su Canale5 vince la gara di share col 29.6%, per un totale di 6.51… - jghftww : RT @amaricord: L'audacia di quelli che continuano a chiedere 'che fai stasera?' dopo non so quanti mesi di quarantena, divieto di assembram… - Alessan72050023 : RT @Nerella27599185: L'ottava meraviglia del mondo a c'è posta per te #CanYaman ?? -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera