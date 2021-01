Caso Lombardia e polemiche sui dati da zona rossa, alla fine Fontana minimizza: «Forse non è colpa di nessuno» (Di domenica 24 gennaio 2021) Giorni e giorni di accuse incrociate, di scaricabarile, di guerra a colpi di dati e parametri. Di comunicati stampa, dirette e post Facebook, conferenze stampa. Da un lato la Lombardia che accusa Roma per essere finita in zona rossa. Dall’altra l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute che sottolineano come la decisione di assegnare alle regioni una zona piuttosto che un’altra venga presa con ordinanza del ministro della Salute in base al relativo Dpcm ma soprattutto visti e analizzati dalla Cabina di Regia i dati dei contagi di Coronavirus delle singole aree inviati dalle suddette regioni. La Lombardia in zona rossa? Ingiusto, i dati saranno sbagliati. Come dite? È in base ai ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Giorni e giorni di accuse incrociate, di scaricabarile, di guerra a colpi die parametri. Di comunicati stampa, dirette e post Facebook, conferenze stampa. Da un lato lache accusa Roma per essere finita in. Dall’altra l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute che sottolineano come la decisione di assegnare alle regioni unapiuttosto che un’altra venga presa con ordinanza del ministro della Salute in base al relativo Dpcm ma soprattutto visti e analizzati dCabina di Regia idei contagi di Coronavirus delle singole aree inviati dalle suddette regioni. Lain? Ingiusto, isaranno sbagliati. Come dite? È in base ai ...

