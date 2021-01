Call of Duty Black Ops Cold War: di quale hardware PC avrete bisogno per eguagliare le prestazioni di PS5? - analisi tecnica (Di domenica 24 gennaio 2021) L'arrivo di una nuova generazione di videogiochi finisce sempre per scuotere lo status quo, non solo nell'ambiente console ma anche per gli utenti PC. Il lancio del nuovo hardware Xbox e PlayStation, dunque, impone un nuovo standard qualitativo da rispettare: che significa questo per i PC da gaming in vostro possesso? avrete bisogno di eseguire un upgrade? Di che tipo di specifiche avrete bisogno per uguagliare l'esperienza offerta dalle nuove macchine di Sony e Microsoft? Nelle scorse settimane abbiamo testato Assassin's Creed Valhalla , scoprendo che è necessario un PC di fascia relativamente alta per raggiungere le prestazioni di PS5 mentre Watch Dogs Legion ha abbassato leggermente le aspettative (a patto che abbiate a disposizione una scheda Nvidia RTX). ... Leggi su eurogamer (Di domenica 24 gennaio 2021) L'arrivo di una nuova generazione di videogiochi finisce sempre per scuotere lo status quo, non solo nell'ambiente console ma anche per gli utenti PC. Il lancio del nuovoXbox e PlayStation, dunque, impone un nuovo standard qualitativo da rispettare: che significa questo per i PC da gaming in vostro possesso?di eseguire un upgrade? Di che tipo di specificheper uguagliare l'esperienza offerta dalle nuove macchine di Sony e Microsoft? Nelle scorse settimane abbiamo testato Assassin's Creed Valhalla , scoprendo che è necessario un PC di fascia relativamente alta per raggiungere ledimentre Watch Dogs Legion ha abbassato leggermente le aspettative (a patto che abbiate a disposizione una scheda Nvidia RTX). ...

Eurogamer_it : Il faccia a faccia tra PC e console di nuova generazione! - Dicaprio_Lc : Peguei esse mestre no call off Duty - BeatriceVallor1 : Call of Duty diventa reale! SPECIALE i primi 50 iscritti si sfideranno direttamente con JezuzJrr ?? 8 ma… - salvinibloccam1 : Qualcuno gioca a Call of Duty mobile? - amantecnologia : Grazie da parte di tutto lo Staff per aver raggiunto un altro storico obiettivo: 25.000 iscritti sul nostro canale… -