Calcio, Serie A 2021: Parma-Sampdoria 0-2, Yoshida e Keita stendono i ducali al Tardini (Di domenica 24 gennaio 2021) La Sampdoria di Claudio Ranieri sbanca il Tardini e sconfigge 2-0 il Parma, nel match valido per il 19° turno del campionato di Calcio di Serie A 2020-2021. I doriani si sono imposti grazie alle realizzazioni del giapponese Maya Yoshida al 25? e del senegalese Balde Keita al 34?. Con questo risultato la Samp sale a quota 26 punti ed è decima, mentre il Parma è in penultima posizione con 13 punti conquistati fino ad ora. PRIMO TEMPO – D’Aversa lancia dal primo minuto il nuovo arrivato Andrea Conti, con tante assenze però in difesa. In avanti, senza Inglese, la scelta ricade su Cornelius. Ranieri risponde con un 4-3-1-2: propone Keita e Ramirez dall’inizio con Quadarella riferimento offensivo. Dopo una prima fase di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladi Claudio Ranieri sbanca ile sconfigge 2-0 il, nel match valido per il 19° turno del campionato didiA 2020-. I doriani si sono imposti grazie alle realizzazioni del giapponese Mayaal 25? e del senegalese Baldeal 34?. Con questo risultato la Samp sale a quota 26 punti ed è decima, mentre ilè in penultima posizione con 13 punti conquistati fino ad ora. PRIMO TEMPO – D’Aversa lancia dal primo minuto il nuovo arrivato Andrea Conti, con tante assenze però in difesa. In avanti, senza Inglese, la scelta ricade su Cornelius. Ranieri risponde con un 4-3-1-2: proponee Ramirez dall’inizio con Quadarella riferimento offensivo. Dopo una prima fase di ...

