‘Basta politically correct’ e poi fanno discorsi reazionari. Da che parte stare? (Di domenica 24 gennaio 2021) di Matteo Silvestrini “Non ne possiamo più della dittatura del politically correct“, si sente spesso dire quando alcuni personaggi protestano in nome della difesa della parità di genere o per denunciare personaggi o opere del passato, portatori di elementi discriminatori verso questa o quella minorità, oggi protetta. È vero che ogni tanto la denuncia di elementi discriminatori, presenti ancora oggi, sfocia in alcuni deliziosi paradossi oppure in estremismi talvolta al limite del ridicolo. Noto però che la frase citata in apertura serve troppo sovente da grimaldello per intavolare discorsi reazionari. Questi ultimi si appoggiano sui paradossi derivati dal conflitto permanente tra la difesa della libertà di parola e di espressione e la difesa delle minoranze presenti nella società. Per esempio, è ampiamente riconosciuta una libertà di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) di Matteo Silvestrini “Non ne possiamo più della dittatura delcorrect“, si sente spesso dire quando alcuni personaggi protestano in nome della difesa della parità di genere o per denunciare personaggi o opere del passato, portatori di elementi discriminatori verso questa o quella minorità, oggi protetta. È vero che ogni tanto la denuncia di elementi discriminatori, presenti ancora oggi, sfocia in alcuni deliziosi paradossi oppure in estremismi talvolta al limite del ridicolo. Noto però che la frase citata in apertura serve troppo sovente da grimaldello per intavolare. Questi ultimi si appoggiano sui paradossi derivati dal conflitto permanente tra la difesa della libertà di parola e di espressione e la difesa delle minoranze presenti nella società. Per esempio, è ampiamente riconosciuta una libertà di ...

vincentperez95 : RT @midnightkn: @Parpiglia Tanto ormai Zorzi lo avete raccomandato per bene in Mediaset, puoi stare sereno hai raggiunto l'obiettivo di con… - MartinaParise5 : RT @midnightkn: @Parpiglia Tanto ormai Zorzi lo avete raccomandato per bene in Mediaset, puoi stare sereno hai raggiunto l'obiettivo di con… - elisabe89376579 : RT @midnightkn: @Parpiglia Tanto ormai Zorzi lo avete raccomandato per bene in Mediaset, puoi stare sereno hai raggiunto l'obiettivo di con… - BASTA_DRAMA : RT @Octavia_Quake: Ultimo tweet perchè avete cagato le palle con questo politically correct: -Gregoraci : Dayane è pazza deve farsi curare… - midnightkn : @Parpiglia Tanto ormai Zorzi lo avete raccomandato per bene in Mediaset, puoi stare sereno hai raggiunto l'obiettiv… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Basta politically Fosse Ardeatine, l'eccidio simbolo dell'infamia nazista Globalist.it