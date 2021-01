Ascolti TV | Sabato 23 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Can Yaman a C'è Posta per Te Nella serata di ieri, Sabato 23 gennaio 2021, su Rai1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!) ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da .000 spettatori (%), Blue Bloods da .000 spettatori (%) e Instinct da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Dannazione della Sinistra – Cronache di una Scissione ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 … Più Forte Ragazzi totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La Magia del Vischio ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove L’Ultima Difesa ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 24 gennaio 2021) Can Yaman a C'è Posta per Te Nella serata di ieri,23, su Rai1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!) ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da .000 spettatori (%), Blue Bloods da .000 spettatori (%) e Instinct da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Dannazione della Sinistra – Cronache di una Scissione ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 … Più Forte Ragazzi totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La Magia del Vischio ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove L’Ultima Difesa ...

_portamivia_ : Giustamente il sabato e la domenica si alzano gli ascolti di sti disgraziati ?? - giornali_it : Ascolti tv sabato 23 gennaio: Affari Tuoi, C’è Posta per Te, Kung Fu Panda 3 #24gennaio #QuotidianiOnline #Tpi… - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 23 gennaio 2021: Affari tuoi, C’è posta per te, Kung Fu Panda 3, dati Auditel e share - 2TheLittleTalks : @mirea2 Ma Ros questo andrà bene come ascolti perché vediamo da un bell’episodio. Il problema sarà sabato se non li… - FolliaStereo : ?? Sabato alle 15 su WRN a #stereofollia , ospite ELEVIOLE? La cantautrice arriva dai successi come “Tanti auguri” p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sabato Ascolti tv sabato 23 gennaio: Affari Tuoi, C’è Posta per Te, Kung Fu Panda 3 TPI Ascolti tv 23 gennaio: share di ieri sera-Tutti i dati Auditel

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto la gara di share ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri sabao 23 gennaio.

Ascolti sabato sera, 23 gennaio: auditel C’è posta per te, Affari Tuoi

Ascolti C’è posta per te e Affari Tuoi: nuova sfida tra Maria De Filippi e Carlo Conti Qui di seguito gli ascolti di sabato sera (23 gennaio) per quanto ...

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto la gara di share ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri sabao 23 gennaio.Ascolti C’è posta per te e Affari Tuoi: nuova sfida tra Maria De Filippi e Carlo Conti Qui di seguito gli ascolti di sabato sera (23 gennaio) per quanto ...