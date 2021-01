A C’è posta per te la storia di Chiara divide: tra debiti, accuse e denunce si chiude la busta (Di domenica 24 gennaio 2021) Forse neppure Maria de Filippi si aspettava che si scoperchiasse il vaso di Pandora…E invece quando Chiara e Giuseppe si sono ritrovati nello studio di C’è posta per te, con di fronte la famiglia di lei, hanno lanciato pesantissime accuse, e più che in un programma della De Filippi, sembrava di essere a Forum, a dire il vero. La storia era iniziata con il racconto di una madre, che sembrava aver favorito un po’ il figlio maschio, mettendo da parte le sue due figlie femmine. Anche Vincenzo, il fratello di Chiara, raccontava di aver avuto qualche beneficio ma spiegava che il suo grande errore era stato un altro. Vedendo il fidanzato di sua sorella in macchina con un’altra donna, aveva telefonato a lei per dirglielo. E così, dal suo punto di vista, si era creata una frattura insanabile che aveva portato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 gennaio 2021) Forse neppure Maria de Filippi si aspettava che si scoperchiasse il vaso di Pandora…E invece quandoe Giuseppe si sono ritrovati nello studio di C’èper te, con di fronte la famiglia di lei, hanno lanciato pesantissime, e più che in un programma della De Filippi, sembrava di essere a Forum, a dire il vero. Laera iniziata con il racconto di una madre, che sembrava aver favorito un po’ il figlio maschio, mettendo da parte le sue due figlie femmine. Anche Vincenzo, il fratello di, raccontava di aver avuto qualche beneficio ma spiegava che il suo grande errore era stato un altro. Vedendo il fidanzato di sua sorella in macchina con un’altra donna, aveva telefonato a lei per dirglielo. E così, dal suo punto di vista, si era creata una frattura insanabile che aveva portato ...

