Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 15:10 (Di sabato 23 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione sabato 23 gennaio in studio a Giulia Ferrigno in primo piano Larry ti medio in Italia è sceso sotto uno 0,97 dopo 5 settimane di crescita è il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Rezza parla di un indicazioni positiva perché avremmo meno caso in futuro ma firma che l'epidemia ancora fuori controllo perché non ci riesce a fare il tracciamento che ministro della Salute Roberto Speranza avverte la sfida ancora dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per il presidente dell'istituto superiore brusaferro il paese sta vivendo un momento di instabilità i dati mostrano una lieve di crescita ma la prospettiva è che dovremo convivere anche un po' con il virus Intanto in Italia 40000 persone hanno completato la prima e seconda dose vaccinale lo ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Vaccino, Locatelli: somministrato il 70% delle dosi, secondi nella Ue ... Il Sole 24 ORE Larry King morto di Covid, il leggendario conduttore americano era ricoverato da un mese

Larry King è morto. Il leggendario giornalista e conduttore televisivo americano si è spento all'età di 87 anni. L'annuncio sul suo profilo Twitter.

Quale futuro per l’Italia? Le parole di Indro Montanelli sono più che mai attuali

Quale domani per l’Italia? “Per l’Italia nessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di non sapere nulla non può avere un domani. Se mi chiedi ...

