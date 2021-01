Roma, El Shaarawy positivo al Covid-19 (Di sabato 23 gennaio 2021) La nuova avventura a Roma di Stephan El Shaarawy non inizia nel modo sperato. Il faraone è infatti risultato positivo al Covid-19. Una carica virale debole quella del giocatore, ma che basta per far slittare le visite mediche di rito. Positivi anche due membri dello staff giallorosso. foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) La nuova avventura adi Stephan Elnon inizia nel modo sperato. Il faraone è infatti risultatoal-19. Una carica virale debole quella del giocatore, ma che basta per far slittare le visite mediche di rito. Positivi anche due membri dello staff giallorosso. foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

