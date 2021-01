Panico al GF Vip | una tempesta si abbatte su Roma | i concorrenti urlano | fuggendo per la paura

Leggi su sologossip

(Di sabato 23 gennaio 2021) GF Vip,in casa per unache ha colpitonella serata di ieri: iper la pura e fuggono a ripararsi. Il Grande Fratello Vip non smette di sorprendere, dato che come abbiamo avuto modo in questi giorni, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Alfonso Signorini, affiancato da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.