Nessun sepolto nella valanga di questa mattina a Ravascletto

(Di sabato 23 gennaio 2021) Una quarantina i tecnici del Soccorso Alpino – perlopiù dalla stazione di Forni Avoltri, ma anche con aiuti da Sappada, Valcellina e Forni di Sopra- che hanno lavorato fino alle 17 alla bonifica dellacaduta sulla pista di. Alle operazioni hanno preso parte attivamente anche i soccorritori della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. I tecnici hanno raggiunto l’ammasso nevoso in parte con la funivia in parte con le pelli di foca e gli sci ai piedi, lavorando prima con sondaggi vista-udito e sondaggi nelle aree primarie, poi con ricerca ARTVA e RECCO e infine con le Unità Cinofile, quattro in tutto, tutte del Soccorso Alpino.Il fronte dellaè largo un’ottantina di metri e con un piano di scorrimento di circa trecento: si è staccato circa cinquanta metri sotto l’imbocco del cosiddetto “gjalinar”, dove ...