Motorsport - Maya Weug entra nella Ferrari Driver Academy (Di sabato 23 gennaio 2021) Maya Weug è la prima donna a entrare a far parte della Ferrari Driver Academy. La sedicenne spagnola si è conquistata il posto scalzando la concorrenza di altre tre finaliste nell'iniziativa Girls On Track Rising Star, promossa congiuntamente dalla FIA e dalla stessa Ferrari. Primo passo verso il professionismo. Maya ha iniziato la sua carriera in kart all'età di sette anni e ha colto al volo l'occasione di entrare a contatto con l'universo del Cavallino Rampante con questa iniziativa promossa per valorizzare il talento delle ragazze in pista. Adesso, Weug potrà contare sul supporto della Ferrari Driver Academy per potersi preparare al meglio in vista della sua prima ... Leggi su quattroruote (Di sabato 23 gennaio 2021)è la prima donna are a far parte della. La sedicenne spagnola si è conquistata il posto scalzando la concorrenza di altre tre finaliste nell'iniziativa Girls On Track Rising Star, promossa congiuntamente dalla FIA e dalla stessa. Primo passo verso il professionismo.ha iniziato la sua carriera in kart all'età di sette anni e ha colto al volo l'occasione dire a contatto con l'universo del Cavallino Rampante con questa iniziativa promossa per valorizzare il talento delle ragazze in pista. Adesso,potrà contare sul supporto dellaper potersi preparare al meglio in vista della sua prima ...

POMPILI_F : Sono solo cinque le donne che hanno corso in Formula 1 dal 1950 ai giorni nostri, ben tre delle quali provenienti d… - FormulaPassion : Il team principal della #Ferrari ha commentato l'annuncio della vincitrice della selezione organizzata da #FDA e… - motorionline : FIA Girls on Track: Maya Weug è la nuova promessa della #Ferrari Driver Academy ?? - Luca_Zunino : Fia Girls on Track, ha vinto Maya Weug. Per lei si aprono le porte dell’Academy Ferrari. #FiaGirlsOnTrack… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: Le prime parole di Maya #WEUG da pilota #FDA, il suo idolo è #Leclerc -