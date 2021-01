MasterChef Italia 10, dura lite: “No, non lo perdono” (Di sabato 23 gennaio 2021) Uno scontro duro, che ha caratterizzato la scorsa puntata di MasterChef Italia 10. Ed ha sorpreso il grande pubblico e i giudici. Ecco tutto quello che è successo. Lo scontro tra Ilda e Maxwell Una puntata davvero ricca di colpi di scena e di sorprese quella appena andata in onda di MasterChef Italia 10, su Sky Uno. Nel programma che vede come giudici i grandi chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, le prove sono state molto ardue e difficoltose. A farne le spese, questa settimana, due concorrenti: Marco e Daiana. Una puntata all’insegna di messaggi importanti come la sostenibilità e la lotta allo spreco. Con diversi illustri ospiti ed un’esterna davvero particolare dove i concorrenti hanno dovuto fare i conti con dei clienti davvero esigenti, ovvero dei bambini. Ma al ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Uno scontro duro, che ha caratterizzato la scorsa puntata di10. Ed ha sorpreso il grande pubblico e i giudici. Ecco tutto quello che è successo. Lo scontro tra Ilda e Maxwell Una puntata davvero ricca di colpi di scena e di sorprese quella appena andata in onda di10, su Sky Uno. Nel programma che vede come giudici i grandi chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, le prove sono state molto ardue e difficoltose. A farne le spese, questa settimana, due concorrenti: Marco e Daiana. Una puntata all’insegna di messaggi importanti come la sostenibilità e la lotta allo spreco. Con diversi illustri ospiti ed un’esterna davvero particolare dove i concorrenti hanno dovuto fare i conti con dei clienti davvero esigenti, ovvero dei bambini. Ma al ...

aziendabiologic : Masterchef Italia 10: sesta puntata con Mystery Box dagli ingredienti in via d’estinzione - MasterChef_it : Bianco, blu, rosso e purtroppo anche nero! Quanti colori possono avere i grembiuli Siggi della Masterclass!… - infoitcultura : MasterChef Italia 10: la puntata.Eliminati Marco e Daiana - infoitcultura : MasterChef Italia, record di ascolti per la puntata sulla biodiversità - infoitcultura : MasterChef Italia 10, eliminazioni e prove vinte: cosa è successo in puntata -