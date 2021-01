Mandzukic, Milik, Reynolds e non solo: la suite del mercato è piena di trappole o sorprese (Di sabato 23 gennaio 2021) La suite del calciomercato contiene molto spesso trappole e sorprese: dipende dai punti di vista, sarebbe bene non fidarsi troppo. E anche non annunciare operazioni concluse con il rischio concreto di restare con il cerino in mano. La diffidenza iniziale sull’operazione Mandzukic al Milan, semplicemente per spegnere voci attendibili ma passate attraverso altre… suite, è un esempio. Ma un altro esempio può chiamare in causa Arkadiusz Milik, qualsiasi logica avrebbe consigliato di fidarsi dell’operazione in corso con l’Olympique Marsiglia piuttosto che spegnerla la sera prima della fumata bianca e riaccenderla a fumata bianca ormai avvenuta. Uno dei casi più emblematici è quello che coinvolge Bryan Reynolds: la Roma ha ormai chiuso a sette milioni, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladel calciocontiene molto spesso: dipende dai punti di vista, sarebbe bene non fidarsi troppo. E anche non annunciare operazioni concluse con il rischio concreto di restare con il cerino in mano. La diffidenza iniziale sull’operazioneal Milan, semplicemente per spegnere voci attendibili ma passate attraverso altre…, è un esempio. Ma un altro esempio può chiamare in causa Arkadiusz, qualsiasi logica avrebbe consigliato di fidarsi dell’operazione in corso con l’Olympique Marsiglia piuttosto che spegnerla la sera prima della fumata bianca e riaccenderla a fumata bianca ormai avvenuta. Uno dei casi più emblematici è quello che coinvolge Bryan: la Roma ha ormai chiuso a sette milioni, ...

