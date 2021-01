Lazio, Inzaghi: “A lavoro con la società per l’assenza di Luiz Felipe. Futuro? I ragazzi lo sanno” (Di sabato 23 gennaio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Sassuolo. La Lazio chiuderà il girone d’andata del campionato di Serie A sfidando i neroverdi all’Olimpico: “Arriviamo da un’ottima striscia di risultati, ma nel calcio ci sono degli imprevisti sempre come lo stop di Luiz Felipe e Luis Alberto. Stiamo parlando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Simone, tecnico della, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Sassuolo. Lachiuderà il girone d’andata del campionato di Serie A sfidando i neroverdi all’Olimpico: “Arriviamo da un’ottima striscia di risultati, ma nel calcio ci sono degli imprevisti sempre come lo stop die Luis Alberto. Stiamo parlando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

