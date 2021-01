Inflazione, effetto Covid sui prezzi: a Napoli in media 131 euro in più all’anno per famiglia (Di sabato 23 gennaio 2021) effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di citta’ dove si e’ registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano (+254 euro a famiglia), Grosseto (+208) e Cosenza (+138) ed un numero molto piu’ ampio dove si e’ registrato un netto calo, con Venezia al primo posto ed un risparmio di 187 euro a famiglia. E’ quanto risulta da uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori realizzato elaborando i dati Istat che sottolinea come nel suo complesso l’Italia nel 2020 sia per la terza volta in deflazione dal 1959. Nell’anno appena concluso al quarto posto per aumenti Napoli che, con la terza Inflazione piu’ elevata, +0,6%,ha un aumento per una famiglia media, pari ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021)suinel 2020 in Italia con un ristretto numero di citta’ dove si e’ registrato un aumento della spesa, in testa Bolzano (+254), Grosseto (+208) e Cosenza (+138) ed un numero molto piu’ ampio dove si e’ registrato un netto calo, con Venezia al primo posto ed un risparmio di 187. E’ quanto risulta da uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori realizzato elaborando i dati Istat che sottolinea come nel suo complesso l’Italia nel 2020 sia per la terza volta in deflazione dal 1959. Nell’anno appena concluso al quarto posto per aumentiche, con la terzapiu’ elevata, +0,6%,ha un aumento per una, pari ...

ildenaro_it : #Inflazione, #effetto #Covid sui #prezzi: a #Napoli in media 131 euro in più all’#anno per #famiglia - Freedonia85 : Potremmo chiamarla 'worminflation', ma sempre effetto dell'inflazione dei prezzi è - mirkozocchi : L’#inflazione non colpisce tutti allo stesso modo, dipende da cosa compriamo. Per sapere l’effetto reale bisogna pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione effetto Prezzi: Unc, effetto Covid,giù a Venezia,schizzano a Bolzano - Ultima Ora Agenzia ANSA Effetto covid sui prezzi: giù a Venezia, schizzano a Bolzano

Effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di città dove si è registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano (+254 euro a famiglia), Grosseto (+208) e Cosenza (+138 ...

Prezzi: Unc, effetto Covid, giù a Venezia,schizzano a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di città dove si è registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano (+254 euro a famiglia), Grosset ...

Effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di città dove si è registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano (+254 euro a famiglia), Grosseto (+208) e Cosenza (+138 ...(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di città dove si è registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano (+254 euro a famiglia), Grosset ...