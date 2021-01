IL VASO DI PANDORA SI STA APRENDO, E IN FONDO TROVEREMO IL TRUMPISMO ! (Di sabato 23 gennaio 2021) Il cittadino Biden, nella sua processione funeraria verso il Campidoglio, scortato da diversi agenti Cino Koreani, anche se ne abbiamo visto solo uno perché gli altri sono stati immediatamente rimpatriati, è dovuto passare davanti ad una fila interminabile di soldati patrioti americani che gli hanno dato le spalle in segno di disprezzo per i crimini da lui commessi. Qualche altro drappello di militari invece erano rivolti verso di lui senza armi e questo in gergo militare vuol dire solo una cosa…fai attenzione perché ti stiamo osservando da vicino ! La risposta dell’usurpatore è stata immediata, tra recite di firme di ordini esecutivi e altro, sta già dislocando truppe non solo in Siria, ma anche in altre parti del Mondo, ovviamente in controtendenza rispetto alla storica politica del Presidente Trump, che per la prima volta nella storia ha regalato al Mondo intero, 4 anni di ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Il cittadino Biden, nella sua processione funeraria verso il Campidoglio, scortato da diversi agenti Cino Koreani, anche se ne abbiamo visto solo uno perché gli altri sono stati immediatamente rimpatriati, è dovuto passare davanti ad una fila interminabile di soldati patrioti americani che gli hanno dato le spalle in segno di disprezzo per i crimini da lui commessi. Qualche altro drappello di militari invece erano rivolti verso di lui senza armi e questo in gergo militare vuol dire solo una cosa…fai attenzione perché ti stiamo osservando da vicino ! La risposta dell’usurpatore è stata immediata, tra recite di firme di ordini esecutivi e altro, sta già dislocando truppe non solo in Siria, ma anche in altre parti del Mondo, ovviamente in controtendenza rispetto alla storica politica del Presidente Trump, che per la prima volta nella storia ha regalato al Mondo intero, 4 anni di ...

carseri : RT @guado77: ...'too early' ...ma questo è il prossimo ' vaso di pandora' da monitorare ed analizzare... ps UE veramente imbarazzante... #C… - luigimare : @ReaSilviaa Ti chiamerò Pandora (non per il bracciale, ma per il vaso)?? - GBucciante : @flayawa Il tempo è galantuomo, si sta per scoperchiare il vaso di pandora. - CasarelliR : @myrtamerlino L'Eu ci ammonisce, vediamo Bettini che trova in Conte il nuovo Gramsci, Toninelli con l'incubo Renzi… - alba90yt : @AnnaCongelata6 tremato.... con di pietro??? e uscito, ed diventato un politico, il 2partito italiano ai tempi, po… -

Ultime Notizie dalla rete : VASO PANDORA TikTok: il Garante ha aperto il vaso di Pandora Punto Informatico Mai più sul web senza casco

Voleva diventare la star di Tik Tok, e c'è riuscita purtroppo è finita in tragedia l'ascesa alla popolarità di Antonella, bambina palermitana di 10 anni che ha perso ...

Crisi causa Covid, rischio usura. L'appello: «Denunciare senza paura»

PADOVA-«Denunciate», non importa che lo si faccia di persona, in forma anonima o attraverso le associazioni di categoria. L’importante è affidarsi alle istituzioni.

Voleva diventare la star di Tik Tok, e c'è riuscita purtroppo è finita in tragedia l'ascesa alla popolarità di Antonella, bambina palermitana di 10 anni che ha perso ...PADOVA-«Denunciate», non importa che lo si faccia di persona, in forma anonima o attraverso le associazioni di categoria. L’importante è affidarsi alle istituzioni.