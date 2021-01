Il 1977 | coi programmi a colori i grandi cambiamenti | non sempre migliorativi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Primo febbraio: Nicoletta Orsomando alle 19.20 sulla Rete Uno e Rosanna Vaudetti alle 19.10 sulla Rete Due, inaugurano l’inizio della regolare programmazione televisiva a, per il momento consentita per sole 42 ore settimanali, 6 al giorno, 3 per ognuna delle due reti. I possessori di televisori ain Italia sono circa un milione e secondo gli esperti, scrive “La Stampa” del 2 febbraio, “l’attuale rapporto di uno a dodici si capovolgerà nel giro di pochi anni fino a raggiungere entro il 1982 la percentuale di un televisore in bianconero contro tre a. La completazzazione dei duedelle reti televisive della RAI potrà avvenire solo entro una decina d’anni”. In realtà il passaggio sarà molto più veloce e già nel 1980 la ...