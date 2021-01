GF Vip, Ermito: flirt con la d’Urso? La verità, poi su Dayane: “Non è facile” (Di sabato 23 gennaio 2021) L'attore è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della sua esperienza nella Casa e non solo: c'è stato del tenero con Barbara? Nascerà altro con la Mello? L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 23 gennaio 2021) L'attore è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della sua esperienza nella Casa e non solo: c'è stato del tenero con Barbara? Nascerà altro con la Mello? L'articolo proviene da Gossip e Tv.

eppiripi : Però ci siamo soffermati poco sulla notizia del giorno. ErMacigno che non parla più a Urtis e Sonia, rei di averlo… - blueroom88 : Dopo un aereo del genere a Rosalinda Un altro a Zenga entrato giusto per scaldare il divanetto e far guadagnare due… - giacomourtis : RT @Novella_2000: Duro scontro durante la pubblicità del #GFVip tra Mario Ermito, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini: il retroscena https://t.… - Novella_2000 : Duro scontro durante la pubblicità del #GFVip tra Mario Ermito, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini: il retroscena - giacomourtis : RT @zazoomblog: Grande Fratello Vip Ermito furioso: scintille con Urtis e Sonia in studio - #Grande #Fratello #Ermito #furioso: https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ermito GF Vip, Ermito: flirt con la d’Urso? La verità, poi su Dayane: “Non è facile” Gossip e TV GF Vip, Ermito: flirt con la d’Urso? La verità, poi su Dayane: “Non è facile”

L'attore è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della sua esperienza nella Casa e non solo: c'è stato del tenero con Barbara? Nascerà altro con la Mello?

Grande Fratello Vip, caos in studio: Patrizia De Blanck viola le regole?

Patrizia De Blanck viola le norme anti Covid nello studio del GF Vip? E' caos Patrizia De Blanck, anche se ormai è fuori dalla casa del Grande Fratello ...

L'attore è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della sua esperienza nella Casa e non solo: c'è stato del tenero con Barbara? Nascerà altro con la Mello?Patrizia De Blanck viola le norme anti Covid nello studio del GF Vip? E' caos Patrizia De Blanck, anche se ormai è fuori dalla casa del Grande Fratello ...