Esultanza Fonseca, corsa sfrenata dopo il gol di Pellegrini (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA - Una corsa senza freni, piena di gioia per un pericolo scampato e (forse) una squadra ritrovata. L'entusiasmo di Fonseca dopo il quarto gol di Pellegrini , quello decisivo, arrivato in pieno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA - Unasenza freni, piena di gioia per un pericolo scampato e (forse) una squadra ritrovata. L'entusiasmo diil quarto gol di, quello decisivo, arrivato in pieno ...

sportli26181512 : Esultanza Fonseca, corsa sfrenata dopo il gol di Pellegrini FOTO: Il tecnico portoghese si è fatto 50 metri di camp… - ValeRossignoli : RT @SiDiceGiannini: ???#Fonseca: 'La corsa dopo il gol di #Pellegrini? È stato un momento emozionante, era un'ingiustizia non vincere questa… - SiDiceGiannini : ???#Fonseca: 'La corsa dopo il gol di #Pellegrini? È stato un momento emozionante, era un'ingiustizia non vincere qu… - matmosciatti11 : “La mia corsa? È stato un momento emozionante. Era una ingiustizia non vincere. Abbiamo meritato la vittoria. Nell’… - romanewseu : Primo gol di #Karsdorp con la Roma: grande esultanza da parte di #Fonseca e #RyanFriedkin #ASRoma #Romanewseu… -

Ultime Notizie dalla rete : Esultanza Fonseca Esultanza Fonseca, corsa sfrenata dopo il gol di Pellegrini FOTO Corriere dello Sport.it Roma-Spezia, Fonseca esulta per la vittoria: la sua corsa al gol di Pellegrini (VIDEO)

Roma-Spezia, Paulo Fonseca esulta per la vittoria: ecco la corsa del tecnico portoghese alla rete di Pellegrini ...

Pellegrini fa sorridere la Roma e salva la panchina di Fonseca: 4-3 allo Spezia

La Roma dopo due settimane a dir poco complicate ritrova il sorriso. La squadra di Fonseca si è presa la rivincita sullo Spezia nell’anticipo valido per la 19a giornata di Serie A: 4-3 per i capitolin ...

Roma-Spezia, Paulo Fonseca esulta per la vittoria: ecco la corsa del tecnico portoghese alla rete di Pellegrini ...La Roma dopo due settimane a dir poco complicate ritrova il sorriso. La squadra di Fonseca si è presa la rivincita sullo Spezia nell’anticipo valido per la 19a giornata di Serie A: 4-3 per i capitolin ...