Dove investono gli Agnelli: petrolio, gas, oro, uranio e palladio. Non esattamente un attestato di fiducia per l'auto elettrica (Di sabato 23 gennaio 2021) Non è esattamente il tipo di portafoglio che ti aspetteresti da un investitore che crede nel futuro dell'elettrico o in una rapida ripresa delle vendite di auto (e quindi dell'economia). Ieri il quotidiano Milano Finanza ha pubblicato la lista degli investimenti statunitensi di Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli. In tutto 830 milioni di dollari (680 milioni di euro) suddivisi tra una decina di società. La fetta più grande è la partecipazione da 170 milioni di dollari in Schlumberger, gruppo texano di servizi per l'industria del petrolio. Ci sono però anche 43 milioni investiti in Liberty Oilfield Services, compagnia petrolifera che opera nel settore del fracking (estrazione di greggio dalle rocce, uno dei metodi più inquinanti in assoluto). Dall'esame del portafoglio emerge poi una vera e propria passione per l'oro,un tipo di ...

