C' è aria di ritorno di fiamma fra Pago e Serena Enardu

A sorpresa sui social Serena Enardu torna a parlare della sua love story con Pago, e rivela che tra i due c'è stato un riavvicinamento molto soft La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu? Ancora non è detta l'ultima parola. Nonostante i litigi, le lacrime, le accuse e le "bagarre" sui social, pare che la coppia di Temptation Island stia per scrivere un nuovo capitolo della loro tormentata love story. Non si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, ma i due stanno cercando di mettere insieme i cocci della loro relazione. A parlare è proprio Serena Enardu. L'influencer sarda, che ha trovato successo grazie a Uomini & Donne, in una serie di video che ha pubblicato sul suo profilo ...

Città di Varese, tutto pronto per il ritorno di Ebagua

Era nell’aria da un po’, ma ora si può dire che è tutto vero: Giulio Osarimen Ebagua torna a Varese e indosserà la maglia numero 50. Lo storico centravanti cresciuto nelle giovanili del Toro ed esplos ...

